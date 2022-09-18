Россиян отправляют на фронт под видом набора в охрану или техподразделения, - Генштаб

Россия пытается восполнить потери на фронте за счет мобилизации под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения или охранников важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

"На территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов", - рассказывают в Генштабе.

Отмечается, что кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс подготовки и их сразу направляют в зону боевых действий.