У російських ракетах і безпілотниках є іноземні компоненти щонайменше з 19 країн, - генпрокурор

"Ракети та безпілотники, які росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", - написав він.

За його словами, зараз триває пошук рішення щодо того як, позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує, щоб створити для українців умови, непридатні для життя.

"Вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності", - зазначив він.

Костін вважає, що основною частиною таких зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних із постачанням технологічних товарів юридичним і фізичним особам, які перебувають під санкціями.

Іноземні компоненти для зброї РФ

У грудні 2023 року The New York Times повідомило, що російська влада та компанії об'єдналися й звернулися до Марокко та Туреччини для використання їхніх портів, аби обійти санкції проти РФ.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а в Х-101 – щонайменше 53 типи таких компонентів.

За даними Reuters, США намагаються зупинити потрапляння американських компонентів до Росії, які вона використовує для виробництва зброї.

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