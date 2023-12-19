Марокко допомагає Росії ухилятися від санкцій. NYT розповіло подробиці

Російська влада і компанії об'єдналися і звернулися до Марокко і Туреччини для використання їхніх портів в ухиленні від санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Туреччина і Марроко допомагає РФ ухилятися від санкцій

"Російська влада і компанії об'єдналися, використовували мережу посередників, зокрема в Китаї, і маскували свою діяльність через підставні компанії, згідно з електронними листами російського уряду, що просочилися, торговельними документами і записами онлайн-розмов між російськими інженерами", - пише видання.

РФ також звернулася до країн, які зайняли нейтральну позицію у війні в Україні, як-от Марокко і Туреччина, і використовували порти для отримання товарів із глобальних центрів виробництва технологій, які потім поміщають на інші кораблі, що прямують до Росії.

Цей процес відомий як перевалка. Потім заборонену технічну продукцію можна було купити у відомих постачальників і на зручних сайтах електронної комерції, таких як Nag.

Як РФ обходить санкції

Незабаром після того, як Росія вторглася в Україну торік, інженерам російської телекомунікаційної компанії Convex знадобилося знайти американське обладнання для передавання даних для розвідувальної служби країни.

Однак після того, як західні країни ввели нові торговельні обмеження щодо Росії, нічого не надходило. Співробітники Convex незабаром знайшли рішення

У той час як американський постачальник технологій Cisco 3 березня 2022 року припинив продажі в Росію, інженери Convex легко отримали необхідне їм обладнання Cisco через маловідомий російський сайт електронної комерції під назвою Nag, який обійшов міжнародні торговельні обмеження, купивши американське обладнання через мережу постачальників у Китаї.

РФ не складно купувати західну електроніку

За 22 місяці з моменту початку війни в Україні Росія в основному продовжувала отримувати технології, необхідні їй для підтримки роботи своєї економіки.

Після того як експортні обмеження і корпоративні заборони спочатку призвели до збоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки і почали шукати обхідні шляхи.

Майже жодне комерційне обладнання, включно з базовим телекомунікаційним устаткуванням, обладнанням для спостереження, мікрочіпами для сучасних обчислень і систем озброєння, а також дронам, не стало надто важко придбати.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Днями в Європейському союзі запропонували криміналізувати ухилення від санкцій блоку. За допомогу Росії в їхньому обході можна буде потрапити до в'язниці на п'ять років.