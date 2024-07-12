В российских ракетах и беспилотниках есть иностранные компоненты, по меньшей мере, из 19 стран, - генпрокурор

"Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", - написал он.

По его словам, сейчас идет поиск решения относительно того, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.

"Крайне важно разработать комплексную политику предотвращения нелегального оборота технологий и усилить механизмы ответственности для причастных к такой деятельности", - отметил он.

Костин считает, что основной частью таких усилий должна стать криминализация транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров находящимся под санкциями юридическим и физическим лицам.

Иностранные компоненты для оружия РФ

В декабре 2023 года The New York Times сообщило, что российские власти и компании объединились и обратились в Марокко и Турцию для использования их портов, чтобы обойти санкции против РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 – по меньшей мере 53 типа таких компонентов.

По данным Reuters, США пытаются остановить попадание американских компонентов в Россию, которую она использует для производства оружия.

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