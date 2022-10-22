У російських підприємств забрали кораблі на понад пів мільярда гривень (фото)

АРМА передала російські кораблі, які належали підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські підприємці сплачували податки до бюджету РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора. На них було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження за фактом наступних можливих порушень:

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

Колабораційна діяльність;

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Тепер кораблі в управління українському підприємству, що забезпечить надходження доходів від управління ними до державного бюджету України.