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У російських підприємств забрали кораблі на понад пів мільярда гривень (фото)

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 21:46
У російських підприємств забрали кораблі на понад пів мільярда гривень (фото) Фото: АРМА передала кораблі РФ на понад пів мільярда гривень українському підприємцю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

АРМА передала російські кораблі, які належали підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські підприємці сплачували податки до бюджету РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора. На них було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження за фактом наступних можливих порушень:

  • Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

  • Колабораційна діяльність;

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Тепер кораблі в управління українському підприємству, що забезпечить надходження доходів від управління ними до державного бюджету України.

Нагадаємо, що в Києві арештували майно та активи російського мільярдера на 300 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області виявили білоруські компанії. Суд арештував їх активи у розмірі 50 млн гривень.

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