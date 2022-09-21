В Києві арештували майно та активи російського мільярдера на 300 млн гривень

В АРМА передали майно та активи російського мільярдера. Сума аретованого становить близько 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідчі Подільської окружної прокуратури виявили, що на території столиці та в інших регіонах діє фірма, кінцевим власником якої є російський мільярдер. Не виключається, що керівництво підприємства діяло на шкоду державній безпеці України.

Суд наклав арешт на корпоративні права компанії, а також на комплекс приміщень загальною площею 5 тисяч квадратних метрів та понад 1,5 тисячі гектарів землі. Арештоване майно та активи передали в управління АРМА.

Слідство здійснюється за ч. 6 ст. 111-1 КК України.