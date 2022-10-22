У российских предприятий забрали корабли на более полумиллиарда гривен (фото)
АРМА передала принадлежащие предприятиям РФ российские корабли в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Судна прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов", - говорится в сообщении.
Таким образом, российские предприниматели платили налоги в бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора. На них был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по факту следующих возможных нарушений:
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Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
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Коллаборационная деятельность;
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Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
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Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Теперь корабли в управление украинскому предприятию, что обеспечит поступление доходов от управления ими в государственный бюджет Украины.
Напомним, что в Киеве арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 млн. гривен.
Напомним, недавно в Николаевской области обнаружили белорусские компании. Суд арестовал их активы в размере 50 млн гривен.
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