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У российских предприятий забрали корабли на более полумиллиарда гривен (фото)

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Украина, Суббота 22 октября 2022 21:46
У российских предприятий забрали корабли на более полумиллиарда гривен (фото) Фото: АРМА передала корабли РФ более полумиллиарда гривен украинскому предпринимателю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

АРМА передала принадлежащие предприятиям РФ российские корабли в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Судна прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов", - говорится в сообщении.

Таким образом, российские предприниматели платили налоги в бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора. На них был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по факту следующих возможных нарушений:

  • Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

  • Коллаборационная деятельность;

  • Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Теперь корабли в управление украинскому предприятию, что обеспечит поступление доходов от управления ими в государственный бюджет Украины.

Напомним, что в Киеве арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 млн. гривен.

Напомним, недавно в Николаевской области обнаружили белорусские компании. Суд арестовал их активы в размере 50 млн гривен.

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