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В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний на 50 млн гривен

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Николаев, Понедельник 19 сентября 2022 16:44
В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний на 50 млн гривен Фото: в Николаевской области арестовали имущество белорусских компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в Николаевской области арестовали активы белорусских фирм. Стоимость арестованного составляет 50 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Полицейские установили, что на территории области действуют несколько компаний, владельцами которых являются резиденты Белоруси. Доходы от этой деятельности поступали в бюджет Беларуси и, вероятно, использовались для финансирования российской агрессии.

Следователи провели несколько обысков и прекратили деятельность двух модульных заводов по изготовлению асфальта. Также изъяли спецтехнику и транспорт, производивший ремонт дорог.

Стоимость выявленного имущества составляет 50 млн гривен. Арестованное передали в управление Арма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110-2 УКУ.

Напомним, что недавно в Украине арестовали имущество экс-нардепа Горбатова. Он финансирует боевиков "ДНР" и продолжает вести бизнес в Крыму.

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Арест имущества Николаевская область полиция Беларусь
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