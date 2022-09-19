В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний на 50 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Полицейские установили, что на территории области действуют несколько компаний, владельцами которых являются резиденты Белоруси. Доходы от этой деятельности поступали в бюджет Беларуси и, вероятно, использовались для финансирования российской агрессии.

Следователи провели несколько обысков и прекратили деятельность двух модульных заводов по изготовлению асфальта. Также изъяли спецтехнику и транспорт, производивший ремонт дорог.

Стоимость выявленного имущества составляет 50 млн гривен. Арестованное передали в управление Арма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110-2 УКУ.