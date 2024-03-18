По російських НПЗ було здійснено 15 атак протягом 2024 року, - The Insider

Зазначається, що загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

"Якщо ж враховувати тільки достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти", - йдеться в повідомленні.

Наступі ймовірні цілі

Як зазначив співрозмовник видання у нафтовій галузі, враховуючи певні фактори, наступними цілями можуть бути Рязань і Самара.

"Рязанська нафтопереробна компанія", що належить "Роснєфті" - третій у країні та найбільший у Центральному федеральному окрузі НПЗ.

Відомо, що за рік він один здатний покрити потреби армії та виготовити 3,6 мільйонів тонн бензину, 4,5 мільйонів тонн дизпалива і 1,2 млн тонн авівкеросину.

Водночас неподалік від Самари розташовані Куйбишевський (7 мільйонів тонн), Новокуйбишевський (8,3 мільйонів тонн) і Сизранський (8,5 мільйонів тонн) НПЗ тієї ж "Роснефти".