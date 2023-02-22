У російських містах по радіо масово оголошують повітряну тривогу

У російських містах із самого ранку по радіо попереджають про "загрозу ракетного удару", тривога лунає на кількох радіостанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

У МНС Росії заявили, що повітряна тривога і попередження про загрозу ракетного удару пролунали нібито через "хакерську атаку в деяких регіонах РФ".

Деякі ЗМІ пишуть, що повідомлення про загрозу ракетного обстрілу чули також і у Воронежі та Казані. Однак у рекламній службі "Газпром-Медіа Холдингу" стверджують, що сигнал тривоги жителі РФ чули нібито через технічний збій.

У російських Telegram-каналах припускають, що "хтось зламав" одразу кілька частот радіостанцій "Камеді", "Юмор ФМ" та "Авторадіо".

Сигнал тривоги лунає на радіостанціях у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську та Підмосков'ї.

"Увага, увага, загроза ракетного удару", - таке повідомлення мешканці РФ чули вранці по радіо.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого у двох регіонах Росії - Курській та Білгородській областях пролунали вибухи.

Також через тиждень у Білгородській області Росії заявила про чергову "атаку". Росіяни стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт на території області.

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