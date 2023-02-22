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В российских городах по радио массово объявляют воздушную тревогу

Фото: в российских городах по радио массово объявляют воздушную тревогу (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

В российских городах с самого утра по радио предупреждают об "угрозе ракетного удара", тревога звучит на нескольких радиостанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Внимание, внимание, угроза ракетного удара", - такое сообщение жители РФ слышали утром по радио.

Сигнал тревоги звучит на радиостанциях в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске и Подмосковье.

В российских Telegram-каналах предполагают, что "кто-то взломал" сразу несколько частот радиостанций "Камеди", "Юмор ФМ" и "Авторадио".

Некоторые СМИ пишут, что сообщение об угрозе ракетного обстрела слышали также и в Воронеже и Казани. Однако в рекламной службе "Газпром-Медиа Холдинга" утверждают, что сигнал тревоги жители РФ слышали якобы из-за технического сбоя.

Обновлено 8:50.

В МЧС России заявили, что воздушная тревога и предупреждение об угрозе ракетного удара прозвучали якобы из-за "хакерской атаки в некоторых регионах РФ".

Напомним, в ночь на 12 февраля в двух регионах России - Курской и Белгородской областях раздались взрывы.

Также спустя неделю в Белгородской области России заявила об очередной "атаке". Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.

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Российская Федерациявоздушная тревога