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В двох російських областях пролунали вибухи: що відомо

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Росія, Неділя 12 лютого 2023 04:22
В двох російських областях пролунали вибухи: що відомо Фото: в двох областях РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 12 лютого в Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, після опівночі в Новооскольському районі Бєлгородської області пролунав вибух. Судячи по відео, від нього навіть спрацювали сигналізації на автомобілях.

Менш ніж через годину "бавовна" сталася і в російському Курську. В місцевому пабліку пишуть, що "можливо над містом щось збили". Втім, офіційної інформації немає ні про перший, ні про другий випадок.

Нагадаємо, що у Брянській області РФ пролунали чергові вибухи. Через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.

Також 31 січня у Бєлгородській області були зафіксовані потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.

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