В двох російських областях пролунали вибухи: що відомо

В ніч на 12 лютого в Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, після опівночі в Новооскольському районі Бєлгородської області пролунав вибух. Судячи по відео, від нього навіть спрацювали сигналізації на автомобілях.

Менш ніж через годину "бавовна" сталася і в російському Курську. В місцевому пабліку пишуть, що "можливо над містом щось збили". Втім, офіційної інформації немає ні про перший, ні про другий випадок.