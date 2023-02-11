У Бєлгородській області РФ заявили про чергову "атаку безпілотників"

У Бєлгородській області Росії заявили про чергову "атаку". Росіяни стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт на території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Вячеслава Гладкова в Telegram.

"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно в Бєлгородській області на одному з заводів почалась пожежа через нібито "обстріл". Після її ліквідації місцева влада оголосила жовтий рівень "терористичної загрози" в регіоні безстроковим.

Також недавно у Бєлгородській області заявили, що одне з сіл потрапило під обстріл, внаслідок чого пошкоджена ЛЕП.

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