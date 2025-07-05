У російських Чебоксарах прогриміли вибухи: дрони ймовірно атакували завод

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, в районі міста було чути близько шести вибухів, зокрема над селом Лапсари за 10 км від Чебоксар.

За словами очевидців, дрони атакували одне з місцевих підприємств у промзоні на півдні міста. Яке саме підприємство було атаковане, не зазначається.

Інші жителі повідомляють, що БпЛА вдарили по складу, але по якому саме - не вказується.

У Чебоксарах після вибухів спалахнула пожежа.