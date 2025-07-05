В российских Чебоксарах прогремели взрывы: дроны вероятно атаковали завод

В городе Чебоксары (Чувашская Республика) прогремели взрывы. Местные жители сняли попадание и пожар на одном из местных предприятий или складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в районе города было слышно около шести взрывов, в том числе над селом Лапсары в 10 км от Чебоксар.

По словам очевидцев, дроны атаковали одно из местных предприятий в промзоне на юге города. Какое именно предприятие было атаковано, не указывается.

Другие жители сообщают, что БпЛА ударили по складу, но по какому именно - не указывается.

В Чебоксарах после взрывов вспыхнул пожар.