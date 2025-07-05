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В российских Чебоксарах прогремели взрывы: дроны вероятно атаковали завод

Чебоксары, Суббота 05 июля 2025 04:15
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В российских Чебоксарах прогремели взрывы: дроны вероятно атаковали завод Фото: столицу Чувашии атаковали ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Чебоксары (Чувашская Республика) прогремели взрывы. Местные жители сняли попадание и пожар на одном из местных предприятий или складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в районе города было слышно около шести взрывов, в том числе над селом Лапсары в 10 км от Чебоксар.

По словам очевидцев, дроны атаковали одно из местных предприятий в промзоне на юге города. Какое именно предприятие было атаковано, не указывается.

Другие жители сообщают, что БпЛА ударили по складу, но по какому именно - не указывается.

В Чебоксарах после взрывов вспыхнул пожар.

Атаки дронов на Россию

Почти каждую ночь европейскую часть России атакуют ударные дроны. Под удар попадают инфраструктурные объекты, военные объекты и оборонные заводы.

В ночь на 3 июля беспилотники атаковали Липецк и Липецкую область. В частности, под удар попал местный аэродром. В результате ударов есть погибшая и раненые местные жители.

Также из-за ударов БпЛА приостанавливалась работа аэропорта в Тамбове.

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали "Купол" в Ижевске.

Кроме того, был поражен НПЗ в Саратовской области.

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