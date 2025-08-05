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Російські ЗМІ все ще доступні в ЄС, попри санкції, - звіт Британії

Вівторок 05 серпня 2025 22:12
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Російські ЗМІ все ще доступні в ЄС, попри санкції, - звіт Британії Фото: російські ЗМІ все ще доступні в ЄС, попри санкції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вебсайти російських ЗМІ все ще можуть бути легко доступні в країнах ЄС. Хоча вони були санкціоновані та заблоковані після звинувачень у поширенні дезінформації щодо війни РФ проти України.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Інститутом стратегічного діалогу (ISD), аналітичним центром, що базується в Лондоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Російські державні ЗМІ продовжують зберігати сильну присутність в інтернеті, створюючи постійний виклик західним демократіям, а блокування з боку інтернет-провайдерів "в основному неефективні", - йдеться у звіті.

Зазначається, що санкції ЄС особливо торкнулися мовника RT, раніше відомого як Russia Today, та вебсайтів Sputnik, а також інших ЗМІ, контрольованих Москвою, звинувачених у веденні "інформаційної війни".

У 76% тестів, проведених у шести країнах, включаючи Італію, постачальники не змогли заблокувати доступ користувачів до сайтів, внесених до чорного списку ЄС.

У звіті також критикують Європейську комісію за її "нездатність вести остаточний список" вебадрес, пов’язаних з різними ЗМІ, що дозволяє постачальникам онлайн-послуг ефективно працювати.

Санкції проти російських ЗМІ

Нагадаємо, у травні минулого року Європейський Союз заборонив мовлення Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" і "Российской газеты" на території ЄС за воєнну пропаганду. Тоді Росію звинуватили в систематичній кампанії з маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів.

Восени Telegram заблокував на території України канал RT за порушення місцевого законодавства.

На тлі американських санкцій проти російської пропаганди її канали заблокувала соціальна мережа коротких відео TikTok. Були видалені акаунти мережі Sputnik і RT International - загалом близько 40 каналів.

Крім того, Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.

Також Telegram заблокував канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. Тепер там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.

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