Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС

Месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. Відсьогодні там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та власний моніторинг.

На прикладі з Telegram-каналом "РИА Новости" повідомляється, що він недоступний користувачам із Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції та Швейцарії. "Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство", - йдеться в повідомленні. Така сама ситуація з Telegram-каналом "Известия", який не завантажується щонайменше в Іспанії, Німеччині, Швеції та Бельгії. При спробі зайти на канали теж з'являється повідомлення про порушення місцевого законодавства. РБК-Україна перевірило доступність каналу "РИА Новости" на території Польщі і підтверджує, що він заблокований. Фото: Telegram-канал "РИА Новости" не доступний у Польщі (скріншот)