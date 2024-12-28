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Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС

Субота 28 грудня 2024 16:09
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Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС Фото: Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Месенджер Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу. Відсьогодні там недоступні канали "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" і RT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та власний моніторинг.

На прикладі з Telegram-каналом "РИА Новости" повідомляється, що він недоступний користувачам із Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції та Швейцарії.

"Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство", - йдеться в повідомленні.

Така сама ситуація з Telegram-каналом "Известия", який не завантажується щонайменше в Іспанії, Німеччині, Швеції та Бельгії. При спробі зайти на канали теж з'являється повідомлення про порушення місцевого законодавства.

РБК-Україна перевірило доступність каналу "РИА Новости" на території Польщі і підтверджує, що він заблокований.

Telegram заблокував канали російської пропаганди в ЄС

Фото: Telegram-канал "РИА Новости" не доступний у Польщі (скріншот)

Нагадаємо, у травні Європейський Союз заборонив мовлення Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" і "Российской газеты" на території ЄС за воєнну пропаганду. Тоді Росію звинуватили в систематичній кампанії з маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів.

Восени Telegram заблокував на території України канал RT за порушення місцевого законодавства.

На тлі американських санкцій проти російської пропаганди її канали заблокувала соціальна мережа коротких відео TikTok. Були видалені акаунти мережі Sputnik і RT International - загалом близько 40 каналів.

Крім того, Meta заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на своїх платформах Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.

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