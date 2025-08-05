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Российские СМИ все еще доступны в ЕС, несмотря на санкции, - отчет Британии

Вторник 05 августа 2025 22:12
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Российские СМИ все еще доступны в ЕС, несмотря на санкции, - отчет Британии Фото: российские СМИ все еще доступны в ЕС, несмотря на санкции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Веб-сайты российских СМИ все еще могут быть легко доступны в странах ЕС. Хотя они были санкционированы и заблокированы после обвинений в распространении дезинформации о войне РФ против Украины.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Институтом стратегического диалога (ISD), аналитическим центром, базирующимся в Лондоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Российские государственные СМИ продолжают сохранять сильное присутствие в интернете, создавая постоянный вызов западным демократиям, а блокировки со стороны интернет-провайдеров "в основном неэффективны", - говорится в отчете.

Отмечается, что санкции ЕС особенно коснулись вещателя RT, ранее известного как Russia Today, и вебсайтов Sputnik, а также других СМИ, контролируемых Москвой, обвиненных в ведении "информационной войны".

В 76% тестов, проведенных в шести странах, включая Италию, поставщики не смогли заблокировать доступ пользователей к сайтам, внесенным в черный список ЕС.

В отчете также критикуют Европейскую комиссию за ее "неспособность вести окончательный список" вебадресов, связанных с различными СМИ, что позволяет поставщикам онлайн-услуг эффективно работать.

Санкции против российских СМИ

Напомним, в мае прошлого года Европейский Союз запретил вещание Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" и "Российской газеты" на территории ЕС за военную пропаганду. Тогда Россию обвинили в систематической кампании по манипулированию СМИ и искажению фактов.

Осенью Telegram заблокировал на территории Украины канал RT за нарушение местного законодательства.

На фоне американских санкций против российской пропаганды ее каналы заблокировала социальная сеть коротких видео TikTok. Были удалены аккаунты сети Sputnik и RT International - всего около 40 каналов.

Кроме того, Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

Также Telegram заблокировал каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза. Теперь там недоступны каналы "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" и RT.

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