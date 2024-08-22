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Російські загарбники готуються до "виборів" в окупованому Криму, - ЦНС

Фото: росіяни планують "вибори" в окупованому Криму (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На початку вересня російські загарбники планують провести "місцеві вибори" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що "вибори" заплановані на 8 вересня. Наразі росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, що будуть виконувати функцію "спостерігачів". Їхнім завданням буде допомога Кремлю в "легалізації" виборчого процесу.

Крім того, окупаційна адміністрація намагається збільшити явку шляхом бесід із переселенцями на півострові, щоб вони голосували за своїми посвідками на проживання. Також голосування планується зробити обов’язковим серед військових.

Ситуація на окупованих територіях

Загарбники розпорядилися збільшити кількість священників на тимчасово окупованих територіях України для посилення проросійської пропаганди.

Крім того, окупантам досі не вдалося сформувати "владу" в захоплених українських селах.

Також на тимчасово окупованих територіях збільшиться кількість "казаків" у школах.

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Крим