Кремль збільшує кількість священників на ТОТ для посилення пропаганди

Кремль продовжує збільшувати кількість священників на окупованих територіях України. Дані заходи спрямовані на посилення російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зокрема, священників відправляють примусово як капеланів, але велика кількість з них водночас проводить службу у захоплених церквах регіону, де займаються пропагандою.

У Центрі нацспротиву зауважують, що кількість відправлених капеланів на ТОТ суттєво зростає. Причиною є низький морально-психологічний стан особового складу та збільшення випадків дезертирства.

"Також капелани беруть участь в ідеологічній обробці російських солдатів зі спонуканням вчиняти самогубства замість полону", - зауважують в ЦНС.