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Росіяни досі не змогли сформувати "владу" в окупованих селах України, - ЦНС

Вівторок 20 серпня 2024 00:20
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Росіяни досі не змогли сформувати "владу" в окупованих селах України, - ЦНС Фото: проросійський мер Маріуполя Костянтин Іващенко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2,5 роки. Проте за цей час росіяни досі не змогли сформувати так звану "владу" в окупованих селах української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

"Ворог після 2,5 років окупації досі не зміг сформувати окупаційні осередок у селах на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Щоб покрити дефіцит колаборантів, росіяни запустили конкурс "лідери села", за участь в якому обіцяють гроші. Мета конкурсу - знайти зрадників, які погодяться працювати в окупаційних адміністраціях.

Проте наразі кількість заявок на участь в конкурсі незадовільна, оскільки місцеве населення в переважній більшості не бажає співпрацювати з ворогом.

"Саме тому росіяни навіть приховують учасників конкурсу, адже участь в ньому - це підтвердження колабораціонізму", - резюмували в ЦНС.

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