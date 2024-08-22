Российские захватчики готовятся к "выборам" в оккупированном Крыму, - ЦНС

Отмечается, что "выборы" запланированы на 8 сентября. Сейчас россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, которые будут выполнять функцию "наблюдателей". Их задачей будет помощь Кремлю в "легализации" избирательного процесса.

Кроме того, оккупационная администрация пытается увеличить явку путем бесед с переселенцами на полуострове, чтобы они голосовали по своим видам на жительство. Также голосование планируется сделать обязательным среди военных.