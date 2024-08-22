Российские захватчики готовятся к "выборам" в оккупированном Крыму, - ЦНС

В начале сентября российские захватчики планируют провести "местные выборы" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что "выборы" запланированы на 8 сентября. Сейчас россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, которые будут выполнять функцию "наблюдателей". Их задачей будет помощь Кремлю в "легализации" избирательного процесса.
Кроме того, оккупационная администрация пытается увеличить явку путем бесед с переселенцами на полуострове, чтобы они голосовали по своим видам на жительство. Также голосование планируется сделать обязательным среди военных.
Захватчики распорядились увеличить количество священников на временно оккупированных территориях Украины для усиления пророссийской пропаганды.
Кроме того, оккупантам до сих пор не удалось сформировать "власть" в захваченных украинских селах.
Также на временно оккупированных территориях увеличится количество "казаков" в школах.
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