Російські військові знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті
Внаслідок військової агресії Російської Федерації було пошкоджено 4158 житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бахмутської міської ради.
"Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України станом на 13.01.2023 на території Бахмутської міської територіальної громади пошкоджень зазнали 4158 житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, пошкодження отримали:
- 358 багатоквартирних будинків (або 53,1%);
- 3800 (або 24,2%) приватних будинків.
"Дані щодо пошкоджень є приблизними, адже встановити точну кількість руйнувань у населених пунктах старостинських округів Бахмутської громади, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії проведення активних бойових дій наразі не можливо", - додали у міській раді.
Нагадаємо, що вчора, 13 січня, українські прикордонники вчора на околицях Бахмута дали відсіч "вагнерівцям", які хотіли захопити один з їх опорних пунктів.
Повідомлення про відступ ЗСУ із Соледара виявилося інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО) Кремля.
Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.
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