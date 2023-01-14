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Російські військові знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті

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Бахмут, Субота 14 січня 2023 17:55
Російські військові знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті Фото: Російські військові знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок військової агресії Російської Федерації було пошкоджено 4158 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бахмутської міської ради.

"Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України станом на 13.01.2023 на території Бахмутської міської територіальної громади пошкоджень зазнали 4158 житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, пошкодження отримали:

  • 358 багатоквартирних будинків (або 53,1%);
  • 3800 (або 24,2%) приватних будинків.

"Дані щодо пошкоджень є приблизними, адже встановити точну кількість руйнувань у населених пунктах старостинських округів Бахмутської громади, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії проведення активних бойових дій наразі не можливо", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що вчора, 13 січня, українські прикордонники вчора на околицях Бахмута дали відсіч "вагнерівцям", які хотіли захопити один з їх опорних пунктів.

Повідомлення про відступ ЗСУ із Соледара виявилося інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО) Кремля.

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

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