Російські військові знищили понад 1100 будинків у Маріуполі, - мерія

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. Половину з них - знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram .

В окупованому Маріуполі росіяни вже демонтували 282 багатоквартирних будинки. Зазначається, що знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини.

"Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.