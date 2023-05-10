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Російські військові знищили понад 1100 будинків у Маріуполі, - мерія

Фото: росіяни знищили понад 1100 будинків у Маріуполі (telegram/mariupolrada)
Автор: Максим Шушко

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. Половину з них - знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

В окупованому Маріуполі росіяни вже демонтували 282 багатоквартирних будинки. Зазначається, що знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини.

"Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше ми повідомляли, окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.

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МаріупольВійна Росії проти України