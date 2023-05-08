Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко

Окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа "бюджетників" уже відправлено на медкомісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації", - розповів він. За словами Андрющенка, медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії. Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують ув'язнених в Луганській області. РБК-Україна також повідомляло, що загарбники готують нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях, до війська будуть залучати неповнолітніх.