ЗСУ успішно контратакують в районі Авдіївки: карти боїв ISW

Українські сили, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

9 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що окупанти вели невдалі наступальні операції поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Білогорівка (10 км на південь від Кремінної). На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 травня, нібито видно, як підрозділи 88-ї бригади (2-й корпусу армії "ЛНР") завдають ударів по українських позиціях поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися далі в межах західного Бахмута. Євген Пригожин, 8 травня, заявив, що бойовики "Вагнера" просунулися в межах Бахмута на 130 метрів і що наразі українські сили контролюють 2,36 квадратних кілометрів міста. 9 травня російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару з HIMARS по в'язниці "вагнерівців" поблизу Бахмута, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Російські блогери стверджували, що "вагнерівці" безуспішно намагалися прорватися до Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і що російські війська перекривають останні українські наземні лінії зв’язку (GLOC) з Бахмутом.

Українські сили, ймовірно, досягли додаткових незначних здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що ЗСУ, ймовірно, здійснили подальше незначне просування на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) у районі, де, за оцінками ISW, українські сили провели обмежену контратаку. Раніше ISW зазначало, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області є частиною поточної моделі локалізованих та обмежених контратак.

Українські сили, ймовірно, провели успішну обмежену контратаку на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що українські війська здійснили контратаку поблизу Новодонецька (50 км на південний захід від міста Донецьк) і незначно просунулися в цьому районі.

"Південна вісь"

9 травня російські війська обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. На геолокаційних кадрах видно, як підрозділи 126-ї гвардійської бригади берегової оборони (22-й армійський корпус Чорноморського флоту РФ) обстрілюють українські позиції на острові Великий Потьомкін. Російський блогер стверджував, що окупанти відбили невелику групу українських сил від висадки на невизначений острів у Херсонській області.