Российские военные уничтожили более 1100 домов в Мариуполе, - мэрия

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе. Половина из них – уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.
В оккупированном Мариуполе россияне уже демонтировали 282 многоквартирных дома. Отмечается, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.
"Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и грудь камней. Почти 300 домов уже демонтировано, еще в планах окупантов снести примерно 700 домов", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ранее мы сообщали, что оккупанты начали мобилизацию во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.
Напомним, ВСУ, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.
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