Российские военные уничтожили более 1100 домов в Мариуполе, - мэрия

В оккупированном Мариуполе россияне уже демонтировали 282 многоквартирных дома. Отмечается, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.

"Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и грудь камней. Почти 300 домов уже демонтировано, еще в планах окупантов снести примерно 700 домов", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.