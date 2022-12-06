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Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську: є руйнування (фото)

Фото: Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та заклад освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Черговий ворожий обстріл міста. 4 ракети вдарили по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що у суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наслідки руйнувань уточнюються.

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів за добу поранення отримали 9 людей.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні