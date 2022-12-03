Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську: що відомо

У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

Гончаренко повідомив, що за попередньою інформацією, без постраждалих.

"4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 грудня російські війська завдали кілька ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи.

На ранок суботи, 3 грудня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області, ще 4 отримали поранення.

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