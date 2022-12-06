На Донеччині окупанти поранили ще дев'ятьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних у Донецькій області: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максиміліанівці та 1 у Торецьку", - розповів він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1237 осіб, ще 2691 громадянський був поранений. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.