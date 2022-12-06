Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: есть разрушения (фото)

Во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.
"Очередной вражеский обстрел города. 4 ракеты ударили по Краматорску", - говорится в сообщении.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава города.
Напомним, что в субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.
Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 9 человек.
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