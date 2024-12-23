Російські військові "застрягли" у відкритому морі під час втечі з Сирії, - ГУР

Частина російських військових "застрягла" у відкритому морі на зламаному вантажному судні Sparta під час евакуації з Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

"Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії", - пише українська розвідка.

Також зазначається, що залишки російського контингенту у Сирії вже завершили стягуватись з віддалених районів й перебувають на:

авіабазі Хмеймімі;

військово-морській базі у Тартусі.

Зокрема частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса ворог почав перекидувати морським шляхом до Лівії.



"Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви - повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року", - пише ГУР й додає, що це пов'язано із прагнення нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Виведення військ РФ із Сирії

Після падіння режиму Башара Асада, Російська Федерація (РФ) почала виводити частину своїх військ із Сирії, що підтверджують супутникові знімки. 14 грудня ГУР також розповіло про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Детальніше про ситуацію у Сирії та падіння режиму диктатора, - у матеріалі РБК-Україна.