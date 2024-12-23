ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російські військові "застрягли" у відкритому морі під час втечі з Сирії, - ГУР

Понеділок 23 грудня 2024 10:45
UA EN RU
Російські військові "застрягли" у відкритому морі під час втечі з Сирії, - ГУР Ілюстративне фото: російські військові "застрягли" у відкритому морі під час втечі з Сирії (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Частина російських військових "застрягла" у відкритому морі на зламаному вантажному судні Sparta під час евакуації з Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

"Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії", - пише українська розвідка.

Також зазначається, що залишки російського контингенту у Сирії вже завершили стягуватись з віддалених районів й перебувають на:

  • авіабазі Хмеймімі;
  • військово-морській базі у Тартусі.

Зокрема частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса ворог почав перекидувати морським шляхом до Лівії.

"Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви - повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року", - пише ГУР й додає, що це пов'язано із прагнення нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Виведення військ РФ із Сирії

Після падіння режиму Башара Асада, Російська Федерація (РФ) почала виводити частину своїх військ із Сирії, що підтверджують супутникові знімки. 14 грудня ГУР також розповіло про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Детальніше про ситуацію у Сирії та падіння режиму диктатора, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії ГУР
NEWS
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
DAILY
"Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії