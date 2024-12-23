Российские военные "застряли" в открытом море во время бегства из Сирии, - ГУР

Часть российских военных "застряла" в открытом море на сломанном грузовом судне Sparta во время эвакуации из Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"Грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии", - пишет украинская разведка.

Также отмечается, что остатки российского контингента в Сирии уже завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся на:

авиабазе Хмеймим;

военно-морской базе в Тартусе.

В частности часть своего вооружения и техники из порта Тартуса враг начал перебрасывать морским путем в Ливию.

"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года", - пишет ГУР и добавляет, что это связано со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций.

Вывод войск РФ из Сирии

После падения режима Башара Асада, Российская Федерация (РФ) начала выводить часть своих войск из Сирии, что подтверждают спутниковые снимки. 14 декабря ГУР также рассказало о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Подробнее о ситуации в Сирии и падении режима диктатора, - в материале РБК-Украина.