Російські військові вийшли з Нової Каховки

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - сказано у повідомленні.

Перед виходом з міста росіяни обійшли найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи.

Так, загарбники "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.