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Российские военные вышли из Новой Каховки

Иллюстративное фото: российские военные вышли из Новой Каховки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сказано в сообщении.

Перед выходом из города россияне обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы.

Так, захватчики конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Напомним, украинские военные готовятся к контрнаступлению. В НАТО ожидают его начала в течение весны-лета.

Раньше глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

РБК-Украина также собрало мнения экспертов о предпосылках и сроках начала предстоящего контрнаступления ВСУ.

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Херсонская областьНовая Каховка