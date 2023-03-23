Російські військові вийшли з Нової Каховки
Усі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, що розташована на лівому березі Дніпра у Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - сказано у повідомленні.
Перед виходом з міста росіяни обійшли найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи.
Так, загарбники "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.
Нагадаємо, українські військові готуються до контрнаступу. У НАТО очікують його початку протягом весни-літа.
Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.
РБК-Україна також зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.
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