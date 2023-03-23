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Російські військові вийшли з Нової Каховки

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Четвер 23 березня 2023 18:20
Російські військові вийшли з Нової Каховки Фото: російські військові вийшли з Нової Каховки (24tv.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Усі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, що розташована на лівому березі Дніпра у Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - сказано у повідомленні.

Російські військові вийшли з Нової Каховки

Перед виходом з міста росіяни обійшли найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи.

Так, загарбники "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Нагадаємо, українські військові готуються до контрнаступу. У НАТО очікують його початку протягом весни-літа.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

РБК-Україна також зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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Новая Каховка Херсонська область
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