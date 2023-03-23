Российские военные вышли из Новой Каховки
Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сказано в сообщении.
Перед выходом из города россияне обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы.
Так, захватчики конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.
Напомним, украинские военные готовятся к контрнаступлению. В НАТО ожидают его начала в течение весны-лета.
Раньше глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.
РБК-Украина также собрало мнения экспертов о предпосылках и сроках начала предстоящего контрнаступления ВСУ.
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