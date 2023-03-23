Российские военные вышли из Новой Каховки

Все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город", - сказано в сообщении.

Перед выходом из города россияне обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы.

Так, захватчики конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.