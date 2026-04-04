Російські військові псують техніку, щоб не йти на передову, - "АТЕШ"

Як повідомив агент "АТЕШ" в одному з підрозділів 255-го мотострілецького полку РФ, серед особового складу сформувалася стійка практика навмисного псування техніки перед ротаціями або бойовими виходами.

Йдеться, зокрема, про механічні пошкодження двигунів, злив технічних рідин, а також псування електропроводки й паливних систем.

"Люди не хочуть туди. Хто може зламати - ламає. Командирам теж немає сенсу роздувати скандал, бо вони самі розуміють, куди їх женуть", - заявив агент партизанського руху.

В "АТЕШ" вважають, що страх перед передовою у російських військових уже переважає страх перед дисциплінарними покараннями.

У результаті техніка, яка мала б залишатися в строю, простоює, а самі підрозділи фактично підривають власну боєготовність.

За даними "АТЕШ", йдеться вже не про поодинокі випадки, а про системну картину на Костянтинівському напрямку. У русі додали, що продовжують фіксувати такі тенденції та працювати з джерелами всередині окупаційних структур.