Российские военные портят технику, чтобы не идти на передовую, - "АТЕШ"

Как сообщил агент "АТЕШ" в одном из подразделений 255-го мотострелкового полка РФ, среди личного состава сформировалась устойчивая практика умышленной порчи техники перед ротациями или боевыми выходами.

Речь идет, в частности, о механических повреждениях двигателей, сливе технических жидкостей, а также порче электропроводки и топливных систем.

"Люди не хотят туда. Кто может сломать - ломает. Командирам тоже нет смысла раздувать скандал, потому что они сами понимают, куда их гонят", - заявил агент партизанского движения.

В "АТЕШ" считают, что страх перед передовой у российских военных уже преобладает страх перед дисциплинарными наказаниями.

В результате техника, которая должна оставаться в строю, простаивает, а сами подразделения фактически подрывают собственную боеготовность.

По данным "АТЕШ", речь идет уже не о единичных случаях, а о системной картине на Константиновском направлении. В движении добавили, что продолжают фиксировать такие тенденции и работать с источниками внутри оккупационных структур.