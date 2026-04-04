Российские военные портят технику, чтобы не идти на передовую, - "АТЕШ"

09:30 04.04.2026 Сб
2 мин
Командиры низшего звена знают об этом, но часто не вмешиваются
aimg Мария Науменко
фото: российские военные (Getty Images)

На Константиновском направлении фиксируют случаи саботажа среди российских военных. Солдаты сознательно выводят из строя технику, чтобы избежать отправки на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также: Потери России за март побили рекорд: Зеленский назвал впечатляющие результаты

Как сообщил агент "АТЕШ" в одном из подразделений 255-го мотострелкового полка РФ, среди личного состава сформировалась устойчивая практика умышленной порчи техники перед ротациями или боевыми выходами.

Речь идет, в частности, о механических повреждениях двигателей, сливе технических жидкостей, а также порче электропроводки и топливных систем.

"Люди не хотят туда. Кто может сломать - ломает. Командирам тоже нет смысла раздувать скандал, потому что они сами понимают, куда их гонят", - заявил агент партизанского движения.

В "АТЕШ" считают, что страх перед передовой у российских военных уже преобладает страх перед дисциплинарными наказаниями.

В результате техника, которая должна оставаться в строю, простаивает, а сами подразделения фактически подрывают собственную боеготовность.

По данным "АТЕШ", речь идет уже не о единичных случаях, а о системной картине на Константиновском направлении. В движении добавили, что продолжают фиксировать такие тенденции и работать с источниками внутри оккупационных структур.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявлял, что российские войска пытаются усилить штурмы на фронте. В то же время, по его словам, такие действия только увеличивают потери армии РФ.

Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения - в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Российская ФедерацияДонецкая областьВойска РФпартизаны