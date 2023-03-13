Грабують окуповані території. Росіяни почали вивозити обладнання із Запорізької АЕС

Російські загарбники продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Нещодавно ворог мародерив на ЗАЕС, що в місті Енергодар. "Окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу", - зазначили у Генштабі ЗСУ.