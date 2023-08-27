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Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, є загибла

Неділя 27 серпня 2023 14:36
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Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, є загибла Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади Херсонської області. Загинула 35-річна цивільна.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - пише Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після того як наші воїни звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області російські терористи майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й адміністративний центр. Під час ударів окупанти використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Наприклад, сьогодні зранку ворог скинув з авіації керовані авіабомби на Херсонську область. Під удар потрапили Херсонський, Дар'ївський, Козацький та Одрадокам'янський райони.

За словами Прокудіна, лише минулої доби окупанти здійснили 61 обстріл області, випустивши загалом 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

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