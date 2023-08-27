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Российские военные обстреляли центр Херсона, есть жертвы

Воскресенье 27 августа 2023 16:22
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Российские военные обстреляли центр Херсона, есть жертвы Фото: Российские военные обстреляли центр Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

В результате российской атаки погибла женщина.

Кроме того, ранения получил 51-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Ситуация в Херсонской области

После того как украинские военные освободили правый берег Днепра в Херсонской области российские террористы почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и административный центр. Во время ударов оккупанты используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Так, россияне сбросили с авиации управляемые авиабомбы на Херсонскую область. Под удар попали Херсонский, Дарьевский, Казацкий и Одрадокаменский районы.

Кроме того, военные РФ атаковали Веревку Тягинского общины, в результате чего погибла женщина.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки россияне совершили 61 обстрел области, выпустив в общей сложности 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

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