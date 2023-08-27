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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, - ОВА

Неділя 27 серпня 2023 11:58
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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, - ОВА Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували Херсонську область з авіації. Скинули на регіон керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

  • Зазначається, що внаслідок атаки постраждали райони:
  • Херсон;
  • Дар'ївка;
  • Козацьке;
  • Одрадокам'янка.

"Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється", - пише ОВА.

Наразі інші подробиці обстрілів не розкриваються.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 61 обстріл, випустивши загалом 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Росіяни поцілили у будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні й територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Внаслідок обстрілів минулої доби загинув цивільний, ще четверо отримали поранення.

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