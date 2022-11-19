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Російські військові обстріляли Краматорськ: є сильні руйнування

Фото: Російські військові обстріляли Краматорськ (воен ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 19 листопада, російські військові завдали удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів постраждав приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Ворожий удар по приватному сектору Краматорська", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, жертв внаслідок атаки немає. Проте сильно зруйновані будинки.

"Інформація уточнюється", - додав очільник Краматорська.

Оновлено 15:29

Гончаренко показав наслідки ракетного удару по приватному сектору Краматорська.

Нагадаємо, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинула людина. Ще троє осіб отримали поранення.

До цього російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо поранено.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні