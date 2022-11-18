Окупанти вчора обстрілювали Донецьку область: є загиблий та поранені
Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 4 особи в області отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1214 цивільних, ще 2608 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, в ніч на 18 листопада російські війська завдали по Запорізькій області удару з комплексу С-300. Внаслідок чого є руйнування.
Також повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів.
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