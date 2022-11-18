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Окупанти вчора обстрілювали Донецьку область: є загиблий та поранені

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П'ятниця 18 листопада 2022 10:36
Окупанти вчора обстрілювали Донецьку область: є загиблий та поранені Фото: окупанти вчора обстрілювали Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 4 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1214 цивільних, ще 2608 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада російські війська завдали по Запорізькій області удару з комплексу С-300. Внаслідок чого є руйнування.

Також повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів.

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Донецька область Російська Федерація
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