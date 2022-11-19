У Донецькій області внаслідок обстрілів загинула людина, троє поранені

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинула людина. Ще троє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув житель Торського. Крім того, правоохоронці виявили у Кримках тіло ще однієї жертви, яка загинула під час російської окупації. "Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.