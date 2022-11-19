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Российские военные обстреляли Краматорск: есть сильные разрушения

Фото: Российские военные обстреляли Краматорск (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 19 ноября, российские военные нанесли удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки оккупантов пострадал частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Вражеский удар по частному сектору Краматорска", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, жертв в результате атаки нет. Однако сильно разрушены дома.

"Информация уточняется", - добавил глава Краматорска.

Обновлено 15:29

Гончаренко показал последствия ракетного удара по частному сектору Краматорска.

Обновлено 16:01

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 14 частных домов в Краматорске повреждены в результате очередных российских обстрелов.

"По предварительной информации, обошлось без жертв", - заявил Кириленко.

Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения в разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы.

Напомним, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек. Еще трое получили ранения.

До этого российские войска обстреляли несколько населённых пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо ранены.

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КраматорскДонецкая областьВойна в Украине