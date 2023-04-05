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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Середа 05 квітня 2023 16:02
У Херсоні пролунали вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 5 квітня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Оновлено 16:24

"Суспільне" повідомило, що у Херсоні знову чутно вибухи.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 4 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб.

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