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Росіяни скинули вибухівку з дрона на адмінбудівлю в Бериславі

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Берислав, П'ятниця 24 березня 2023 18:28
Росіяни скинули вибухівку з дрона на адмінбудівлю в Бериславі Ілюстративне фото: росіяни скинули вибухівку з дрона на адмінбудівлю в Бериславі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли адміністративну будівлю у Бериславі Херсонської області у п'ятницю, 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бериславської районної державної адміністрації Володимира Літвінова.

"Росіяни атакували одну з адміністративних будівель, - у приміщенні вибило чимало вікон. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з дрона", - написав він.

Внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього російського обстрілу у Бериславі частково зруйновано адміністративну будівлю райдержадміністрації.

Окрім того, сьогодні окупанти атакували з артилерії Білозерку, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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