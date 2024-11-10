Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для України, - Зеленський

Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських військових. Російській Федерації все важче ховати свої підприємства.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Зеленський подякував всім українським воїнам, які забезпечують удари дронів. Він наголосив, що сьогодні кожен бачить, як це працює.
"Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК - не сховають", - наголосив президент.
Нагадаємо, що останнім часом Україна все частіше завдає ударів по Росії. Так, сьогодні Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ.
До того ж, зранку невідомі дрони зафіксували у Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на російську столицю. За його словами, ППО нібито збила 32 безпілотники. Через атаку у Московській області виникло кілька пожеж.
Через дрони закривали московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.