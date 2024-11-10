Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для України, - Зеленський

Удари по Росії

Нагадаємо, що останнім часом Україна все частіше завдає ударів по Росії. Так, сьогодні Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ.

До того ж, зранку невідомі дрони зафіксували у Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на російську столицю. За його словами, ППО нібито збила 32 безпілотники. Через атаку у Московській області виникло кілька пожеж.

Через дрони закривали московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.