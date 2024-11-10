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Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для України, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських військових. Російській Федерації все важче ховати свої підприємства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Зеленський подякував всім українським воїнам, які забезпечують удари дронів. Він наголосив, що сьогодні кожен бачить, як це працює.

"Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК - не сховають", - наголосив президент.

 

 

Удари по Росії

Нагадаємо, що останнім часом Україна все частіше завдає ударів по Росії. Так, сьогодні Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ.

До того ж, зранку невідомі дрони зафіксували у Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на російську столицю. За його словами, ППО нібито збила 32 безпілотники. Через атаку у Московській області виникло кілька пожеж.

Через дрони закривали московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".

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